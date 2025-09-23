Im Sommer 2024 war die Hitzebelastung in großen Teilen Europas extrem.

Das zeigt eine spanische Studie im Fachmagazin Nature Medicine. Laut dem Forschungsteam sind im Zusammenhang mit der Hitze letztes Jahr fast 63.000 Menschen in Europa gestorben. Und im Vergleich zum Sommer 2023 ist die Zahl der Hitzetoten damit um fast ein Viertel gestiegen.

Am stärksten betroffen war mit weitem Abstand Italien: Dort starben zwischen dem 1. Juni und dem 30. September letztes Jahr geschätzt mehr als 19.000 Menschen in Folge der Hitze. Danach kommen Spanien mit mehr als 6.700 Todesopfern und Deutschland mit rund 6.300 Hitzetoten.

Europa erhitzt sich weltweit am schnellsten

Die Forschenden sagen: Gefährdet sind vor allem ältere Menschen. Und Europa ist der Kontinent, der sich am schnellsten erwärmt. Hotspots sind besonders der Mittelmeerraum und Südosteuropa. Deshalb müssten mehr Systeme eingesetzt werden, die länger im Voraus vor Hitze warnen. Das könnte Leben retten.

Schaut man auf die Sommer 2022 bis 2024 in Europa, sind da mehr insgesamt als 181.000 Menschen an den Folgen extremer Hitze gestorben. Das ist etwa so viel wie die Einwohnerzahl von Saarbrücken. 2024 war weltweit gesehen das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen (1850). Dabei lag die globale Durchschnittstemperatur laut Weltwetterorganisation WMO erstmals seit Messbeginn 1,55 Grad über dem vorindustriellen Niveau von 1850 bis 1900. Diese 1,5-Grad-Marke war bis 2024 noch nie übertroffen worden.