Das ist jetzt einmal mehr bestätigt, und zwar anhand eines Sterns, der um ein Schwarzes Loch in der Milchstraße herumtanzt. Der Stern läuft in einer Bahn um das Schwarze Loch herum, weil er von ihm angezogen wird. Eine Umrundung dauert 16 Jahre. Seine Umlaufbahn hat die Form einer Rosette, zusammengesetzt aus Ellipsen, die sich immer wieder ein Stück verschieben. Das haben jahrzehntelange Messungen am European Southern Observatory gezeigt. Ein Forschungsteam vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik schreibt, die Umlaufbahn ist genau so, wie Einstein es vorausgesagt hat. Vorher war der Effekt auch schon am Planeten Merkur gezeigt worden.

Die Studie ist erschienen im Fachmagazin Astronomy & Astrophysics, noch nicht online. DOI: 10.1051/0004-6361/202037813