Wenn wir Menschen zum Beispiel Flüsse verändern, dann stellt sich oft Jahrzehnte später die Frage: Wie lässt sich das aus Naturschutzgründen wieder rückgängig machen?

Bis es dann wirklich so weit ist, kann viel Zeit vergehen, weil Planungs- und Genehmigungsverfahren sich hinziehen. In Tschechien werten Wissenschaftler, Umweltschützer und Kommunen ein Renaturierungsprojekt als Erfolg - obwohl sie selber dafür gar nichts gemacht haben. Denn am Fluss Klabava hat eine Biberfamilie die Sache in die Hand - beziehunsgweise zwischen die Zähne - genommen. Die Tiere haben innerhalb weniger Jahre mehrere Dämme gebaut - und so Sumpfgebiete geschaffen. Naturschützer sagen, dass es darin mittlerweile viele Amphibien gibt. Und dass auch das Wasser des Flusses klarer geworden ist. Weiterer netter Nebeneffekt: die Stadt in Tschechien hat viel Geld gespart, weil zum Beispiel keine Bagger anrücken mussten.

Laut den Naturschützern können wir Menschen uns einiges von den Bibern abgucken, was das Staudammbauen angeht. Sie sagen, dass die Tiere ein viel besseres Gespür für die Landschaft haben - und wir Menschen viel zu technisch an die Sache rangehen.