Richtig ranklotzen, um dann früh in Rente zu gehen - so stellen sich vielleicht einige die Zukunft vor. Dabei scheint Arbeit im Alter gar nicht so schlimm zu sein - im Gegenteil.

Das Institut der Deutschen Wirtschaft, ein arbeitgebernahes Wirtschaftsforschungsinstitut, hat sich Daten von knapp 30.000 Menschen angeschaut. Diese werden in der Langzeituntersuchung Sozioökonomisches Panel unter anderem nach ihrer Lebenszufriedenheit gefragt. Insgesamt ist die Lebenszufriedenheit der Deutschen in den letzten 20 Jahren gestiegen - auf einer Skala von 0 bis 10 liegen wir aktuell bei 7,4 Punkten. Die so genannten Silver Worker - also 66- bis 70-Jährige, die noch arbeiten - liegen aber noch über diesem Schnitt. Auch bei der Altersklasse drunter sind die, die arbeiten, zufriedener als die, die schon in Rente sind.

Dem Institut zufolge geht es für die meisten beim Weiterarbeiten nicht so sehr um finanzielle Aspekte, sondern eher um Spaß und Kontakte zu anderen Menschen.