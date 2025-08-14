Sind Rentiere bald nur noch Wesen aus weihnachtlichen Erzählungen?

Möglich, denn ihnen geht es nicht gut. Global ist die Rentierpopulation in den letzten 30 Jahren um fast zwei Drittel gesunken. Und Schuld daran ist der Klimawandel.

80 Prozent weniger Rentiere

Laut einer Studie im Fachmagazin Science Advances werden die Rentierbestände noch weiter sinken. Am schlimmsten trifft es wohl die nordamerikanischen Tiere: Bleiben unsere Treibhausgas-Emissionen auf dem aktuellen Niveau, dann könnte es dort bis zum Ende des Jahrhunderts etwa 80 Prozent weniger Rentiere geben. Und selbst, wenn wir unsere Emissionen einschränken, wird der Bestand drastisch sinken.

Die Forschenden haben auch analysiert, wie sich die Rentierpopulation in den vergangenen 21.000 Jahre entwickelt hat. Der bevorstehende Rückgang wäre beispiellos, sagen sie. Der Bestand würde weit unter die sichere Überlebensgrenze sinken.

Arktische Ökosysteme sind wichtig

Die Forschenden sagen: Es ist dringend notwendig, stärkere Maßnahmen zum Schutz der Tiere zu ergreifen.

Das ist für die arktischen Ökosysteme wichtig - und auch für die Menschen, die wirtschafltich von ihnen abhängen, oder deren kuturelle Identität eng mit den Rentieren verwoben ist.