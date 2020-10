Zwei von fünf Pflanzenarten vom Aussterben bedroht

Der Pflanzenwelt geht es zunehmend schlechter.

Laut dem aktuellen globalen Pflanzen-Zustandsbericht sind zwei von fünf Pflanzenarten weltweit vom Aussterben bedroht. Den State of the World's Plants Reports gibt ein Team der Kew Gardens in London jedes Jahr heraus. Vor vier Jahren, in ihrem ersten Bericht, schrieben die Forschenden noch, dass eine von fünf Pflanzenarten bedroht sei. Die starke Zunahme liegt nach ihrer Aussage aber nicht nur daran, dass sich die Welt verändert hat, sondern auch an feineren Analysemethoden. Außerdem umfasst der Bericht zum ersten Mal auch Pilze.

Als größte Gefahren machen die Forschenden die Land- und Fischwirtschaft und die Zerstörung von Ökosystemen aus. Die Pflanzen- und Pilzarten wiederum wurden in verschiedene Risiko-Kategorien eingeteilt, um - so die Forschenden - gezielte Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. Zu den besonders bedrohten Arten gehört zum Beispiel die in Lateinamerika heimische Engelstrompete, die in freier Natur schon nicht mehr vorkommt.

An dem Report haben 210 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 97 Institutionen in 42 Ländern mitgearbeitet.