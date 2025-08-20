Weltweit verbreiten sich Krankheitserreger, die resistent sind gegen Antibiotika-Medikamente. Die Weltgesundheitsorganisation hält das für so gefährlich, dass sie von einer "stillen Pandemie" spricht.

Dabei, die Ausbreitung der Keime besser zu überwachen, könnten Flugzeug-Toiletten helfen - beziehungsweise deren Abwasser. Zu dem Ergebnis kommt ein Forschungsteam aus Australien. Es sagt: Das Abwasser von einem Flug zeigt, welche Mikroben in der Start-Region unterwegs sind. Im Abwasser lassen sich Erreger nachweisen, noch bevor sie sich in einem anderen Teil der Welt verbreiten - das könnte helfen für ein Frühwarnsystem.

Das Team hat das Toiletten-Abwasser von 44 internationalen Flügen ausgewertet, die in Australien gelandet sind. In Proben von allen Flügen fanden sie Superkeime - trotz des starken Desinfektionsmittels, das in Flugzeug-Toiletten verwendet wird. Die meisten resistenten Erreger fanden die Forschenden bei Flügen aus Asien, vor allem aus Indien.