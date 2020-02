Das ist, sehr vereinfacht gesagt, die Idee von zwei Wissenschaftlern aus Dänemark und Großbritannien. Im Fachmagazin Science schlagen sie vor, Abwasser systematisch genetisch zu untersuchen, und zwar auf resistente Mikroben. Sie hoffen, dass damit vorhergesagt werden kann, welche resistenten Keime in Zukunft zum Problem werden könnten. Bisher wird laut den Forschern vor allem in Krankenhäusern nach solchen Resistenzen gesucht. Dadurch werde aber ignoriert, dass auch gesunde Menschen Keime in sich tragen. Wenn das Abwasser einer Region untersucht wird, könnten das bei vielen Menschen auf einmal festgestellt werden.

Im Abwasser untersuchen Wissenschaftler schon, wieviel illegale Drogen genommen werden oder auch wieviel Alkohol oder Koffein konsumiert wird. Ein weltumspannendes Abwasser-Scan-System wäre laut den Autoren schon für weniger als eine Million Dollar pro Jahr zu haben.