Ein indisches Forschungsteam hat sich jetzt einen dieser Bakterienstämme genauer angeschaut: Enterobacter bugandensis. Diese Bakterien kommen natürlicherweise in unserem Darm vor, können aber auch eine Vielzahl von Krankheiten auslösen. Die Bakterien wurden an mehreren Stellen in Proben von der ISS gefunden. Nach der Analyse ist klar: Die Bakterien auf der Raumstation entwickeln sich anders als auf der Erde. Sie kommen etwa mit einem höheren CO2-Gehalt in der Luft und der direkten Sonneneinstrahlung zurecht. Außerdem scheinen sie resistenter gegen Antibiotika zu sein.

Welche Konsequenzen solche resistenteren Bakterien für das ISS-Team haben könnten ist nicht ganz klar. Die Forschenden raten aber zu Präventivmaßnahmen, um die Gesundheit der Astronauten und Astronautinnen zu schützen.