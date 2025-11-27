Jugendliche sollten Social Media und KI-Chatbots erst ab 16 Jahren nutzen - so sieht es die große Mehrheit im EU-Parlament.

Die Abgeordneten haben einer entsprechenden Empfehlung zugestimmt. Von 13 bis 15 Jahren sollten die Eltern entscheiden, ob ihre Kinder Zugang bekommen. Und unter 13 soll gelten, dass Kinder gar nicht auf Social Media unterwegs sein sollen, selbst wenn es die Eltern erlauben.

Die Empfehlung des Europäischen Parlaments ist rechtlich nicht bindend. Aber auch in der EU-Kommission gibt es Überlegungen für ein Mindestalter für Social Media. Fachleute arbeiten gerade an Empfehlungen, die bis Ende des Jahres fertig sein sollen.

Das EU-Parlament schlägt für Minderjährige auch ein Verbot von App-Features vor, die süchtig machen können - etwa Gaming-Lootboxen oder andere Glücksspiel-Elemente.