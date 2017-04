Viel Kohle in den USA und Australien

Deutschland ist in Sachen ökologischen Fußabdruck zwar vorn dabei, aber nicht Spitzenreiter. Der ist Luxemburg - gemessen an seiner Größe und der Zahl der Einwohner. Da schlagen vor allem die CO2-Emissionen durch. Aber auch in Australien, Kanada und den USA sieht es auch nicht so gut aus. In diesen Ländern wird auch noch besonders viel Kohle genutzt, um Strom zu erzeugen. Den kleinsten ökologischen Fußabdruck hat Eritrea. Das liegt daran, dass es dort kaum Industrie gibt und auch die Landwirtschaft nicht wirklich gut funktioniert.