Fleischkonsum hinterlässt einen relativ großen Fußabdruck in der Umwelt - nicht nur, was Treibhausgase angeht, sondern auch den Wasserverbrauch.

Das schreiben Forschende der Uni Michigan in einem Fachmagazin. Sie haben ausgerechnet, wie sich das, was US-Amerikaner essen, auf den Wasserhaushalt des Landes auswirkt. Den größten Einfluss hat dabei mit 31 Prozent Rindfleisch. Aber auch vegetarisches Essen kann einen großen Fußabdruck hinterlassen, weil Obst, Gemüse und Nüsse oft in Wasser-armen Regionen angebaut werden.

Um in den USA Wasser zu sparen, empfehlen die Forschenden, den Speiseplan zu ändern. Zum Beispiel Hühner- oder Schweinefleisch zu essen statt Rind, wasser-intensives Obst und Gemüse wie Avocados, Zitronen und Spargel durch Erbsen oder Kohl zu ersetzen und lieber Erdnüsse oder Sonnenblumenkerne zu essen - und nicht Nüsse, die auf Bäumen wachsen (zum Beispiel Mandeln, Walnüsse oder Cashewkerne).

Um den Fußabdruck des Wasserverbrauchs zu errechnen, haben die Forschenden die Speisepläne von rund 17.000 US-Amerikanern untersucht. Dann haben sie ausgerechnet, wie viel Wasser für den Anbau der Nahrung verwendet wird und wie viel davon in den Anbau-Regionen zur Verfügung steht.