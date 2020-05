Auch in den USA muss in Restaurants ein Mindestabstand zwischen Gästen gewährleistet werden. Damit es trotzdem nicht so leer aussieht, hat ein Restaurantbesitzer sich jetzt andere "Gäste" an die Tische geholt.

Im The Inn at Little Washington im US-Bundesstaat Virginia sitzen auf Plätzen, die wegen der Abstandregeln nicht genutzt werden können, jetzt Schaufensterpuppen. Der Besitzer und Chefkoch, Patrick O'Connell, sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass er sich die neuen Gäste extra zur erneuten Eröffnung Ende Mai ins Restaurant geholt habe: "Durch unsere Puppen haben wir ausreichend Platz zwischen den wirklichen Gästen und lösen vielleicht ein Lächeln aus." Im Moment hätten alle Sehnsucht nach anderen Menschen: "Sie müssen ja nicht immer real sein."

O'Connell hat die lebensgroßen Puppen pompös mit teuren Anzügen, Kleidern und viel Schmuck ausstatten lassen. Dieser Glamour hat seinen Grund: "The Inn at Little Washington" ist das einzige Drei-Sterne-Restaurant in der Umgebung von Washington. Ein Menü kann mehrere hundert Dollar kosten.