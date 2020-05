Am 9. Mai öffnen in Mecklenburg-Vorpommern die ersten Restaurants wieder. Die anderen Bundesländer wollen sich nach und nach anschließen. Klar, unter Einhaltung der Hygieneregeln.

Viele Menschen freuen sich darauf. Aber warum eigentlich? Am besseren Essen liegt es nicht unbedingt, sagt der Ernährungspsychologe Christoph Klotter von der Hochschule Fulda. Aber für unser Selbstwertgefühl ist ein Restaurantbesuch anscheinend gut. Das liege zum Beispiel daran, dass man bedient wird. Außerdem gebe es uns ein Gefühl von sozialer Verbundenheit: In einem veganen Restaurant fühle man sich so als sei man unter Gleichgesinnten. Auch Urlaubserinnerungen könnten geweckt werden, wenn man zum Italiener oder Griechen geht.

Die Ernährungswissenschaftlerin Christine Brombach von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften sagt, dass Restaurantbesuche für uns so besonders sind, weil sie in einer Art Halb-Öffentlichkeit statt finden. Man trifft sich mit bestimmten Personen, aber im öffentlichen Raum. Außerdem würden das besondere Geschirr und Besteck und akustische Reize wie etwa das Klingen der Gläser es zu etwas besonderem machen.