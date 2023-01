Raubkunst - sowas gibt es nicht nur im Zusammenhang mit Kolonialismus oder dem Holocaust.

Jetzt haben US-Behörden 60 geraubte alte Kunstwerke an Italien zurückerstattet. Der Guardian berichtet, dass es dabei unter anderem um archäologische Schätze geht wie eine Wandmalerei aus der Stadt Herkulaneum, die beim Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus unterging. Laut italienischen Behörden sind die geraubten Stücke insgesamt rund 18 Millionen Euro wert.

Werke aus dem Museum of Metropolitan Art

Viele der Werke waren in New York ausgestellt gewesen - im Metropolitan Museum of Art - bevor entdeckt wurde, dass sie illegal in die USA gelangt waren. Offenbar waren sie über Kunsträuber und -händler in privaten Sammlungen gelandet. Dann zeigte sich, dass keine Dokumente belegen konnten, dass die Stücke legal aus Italien ausgeführt wurden.

Eigentlich soll sowas durch ein Gesetz von 1909 verhindert werden. Aber es gibt offenbar schon lange ein Problem mit Plünderung und Schmuggel von Kunstwerken und archäologischen Schätzen.

In letzter Zeit konnten italienische Behörden viel Raubkunst erfolgreich zurückfordern. Deshalb wurde letztes Jahr in Rom ein extra Museum dafür eröffnet: Das "Museum der geretteten Kunst".