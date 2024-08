In Murbach im Elsass steht die letzte Telefonzelle von Frankreich.

Und seit ein Pariser Magazin darüber berichtet hat, ist dort reger Betrieb. In der Kabine mit Retro-Charme, aber ohne Türen rufen diverse Leute an. Und jeder in Murbach kann rangehen - egal ob Einheimischer oder Urlauberin - und schreibt dann auf, woher der Anruf kam. Dazu liegt extra ein Heftchen in der Telefonzelle aus. Darin stehen Namen aus Frankreich, Belgien und der Schweiz - aber auch aus Übersee, etwa aus Guadeloupe oder Kanada.

Die elsässische Kommune kann zu der Telefonzelle nicht viel sagen - nicht mal, wann sie aufgestellt wurde. Der Nachfolger des früheren nationalen Telekomunternehmens hat der Deutschen Presse-Agentur aber bestätigt, dass Murbach tatsächlich die letzte noch funktionierende Telefonzelle in ganz Frankreich hat. Daneben gibt es noch zwei weitere öffentliche Telefone im Land - aber ohne Zelle, etwa in einem Rathaus. An allen drei kann man nicht mehr bezahlen, deswegen können dort nur noch Leute anrufen.