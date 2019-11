Sechs Jahre lang haben Forschende tausende Ameisen in einem verlassenen Atombunker in Polen untersucht, die dort abgeschnitten von jeglicher Nahrung und ohne Ausweg nach draußen lebten.

Jetzt durften die Tiere wieder nach Hause - zu ihrem Heimatnest im Wald oberhalb des Bunkers. Das Forschungsteam installierte einen provisorischen Holzsteg in den Lüftungsschacht, über den die Ameisen in den Bunker gefallen waren - und verhalf ihnen so wieder nach draußen.

Die Waldameisen im Bunker hatten die Wissenschaft 2013 vor ein Rätsel gestellt: Tausende Arbeiterinnen lebten dort, umgeben von hundertausenden Ameisenleichen. Später fanden die Forschenden heraus, dass die Ameisen überlebten, weil sie sich offenbar von ihren toten Artgenossen ernährten. Und weil immer wieder Ameisen in den Lüftungsschacht fielen, ging der Kolonie auch nie der Nachschub aus.