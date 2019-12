Wenn man die putzigen Tierchen im Zoo unter ihrer Wärmelampe sieht, dann kann man fast nicht glauben, was eine Erdmännchen-Studie in Südafrika ergeben hat.

Die Tiere können ziemlich aggressiv werden, bis hin zu tödlicher Gewalt - wenn's darum geht, ihre Gegner zu vertreiben. Ein britisches Forschungsteam hat Hunderte Begegnungen zwischen Erdmännchen-Gruppen über einen Zeitraum von elf Jahren beobachtet. In mehr als zwei Drittel der Begegnungen jagten sich Clans gegenseitig oder führten Kriegstänze auf. Das heißt, die Erdmännchen hoben ihren Schwanz an und plusterten sich auf - womöglich, um ihre Gruppe damit größer wirken zu lassen. In mehr als 80 Prozent der Auseinandersetzungen zog sich eine der beiden Gruppen zurück, bevor es zum direkten Kampf kam. In neun Prozent der Fälle gingen die Tiere aufeinander los, wobei mindestens ein Männchen getötet wurde. Sieger-Clans hatten oft mehr Mitglieder und Jungtiere.

Erdmännchen leben in festen Gruppen zu etwa 20 Tieren, die sich untereinander sehr sozial verhalten. Sie hinterlassen Duftmarken und Kot, um ihr Revier zu markieren. Oft arbeiten Clans auch zusammen, um Reviere zu verteidigen und haben regelmäßig aggressive Auseinandersetzungen mit Nachbarn.