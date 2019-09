In Rheinland-Pfalz hat die Polizei eine Razzia gegen mutmaßliche Darknet-Kriminelle durchgeführt.

Das Landeskriminalamt Mainz sagte, dass sieben Verdächtige festgenommen wurden. Auch Betreiber eines kriminell betriebenen Rechenzentrums sollen darunter sein. Der Server wurde dem LKA zufolge vom Netz genommen und sichergestellt. Mehrere hundert Einsatzkräfte waren an der Razzia beteiligt. Ein LKA-Sprecher sagte, gegen die Festgenommenen werde wegen Waffenhandels, Kinderpornografie und Drogenhandels ermittelt.

"Wall Street Market" soll auch über Rheinland-Pfalz gelaufen sein

Davor soll es mehrjährige Ermittlungen gegen die Verdächtigen gegeben haben. Vor drei Jahren soll vom Rechenzentrum ein Hackerangriff auf Router der Telekom gelaufen sein. Die damals zweitgrößte illegale Handelsplattform im Darknet lief demnach auch über den Server in Rheinland-Pfalz. Die Plattform Wall Street Market war im April zerschlagen worden. Einzelheiten will das Landeskriminalamt am Freitagmittag bekanntgeben.