Wenn Forschende die Artenvielfalt bei einem Korallenriff verstehen wollen, müssen sie normalerweise tauchen gehen - und auch dann bekommen sie nicht immer alle Fische zu Gesicht. Wasserproben könnten aber weiterhelfen.

Ein Forschungsteam schreibt im Fachjournal Proceedings of the Royal Society B, dass sich im Wasser DNA-Spuren von vielen Fischarten nachweisen lassen. Sie haben die Methode der Analyse dieser Umwelt-DNA getestet, mit Wasserproben von Riffen aus fünf tropischen Regionen. Dabei konnten sie 16 Prozent mehr Fischarten nachweisen, als bei wissenschaftlichen Tauchgängen gefunden worden waren. Oft sind das Fische, die nicht die ganze Zeit an den Riffen leben und so leicht übersehen werden.

Allerdings funktioniert die Methode bisher noch nicht für alle Fischarten, unter anderem wegen Lücken in den bisherigen DNA-Datenbanken. Forschungs-Tauchgänge wird es also wohl auch weiterhin geben.