Das macht es ziemlich schwierig, sie außerhalb des Meeres zu züchten. Forschende in Florida haben das aber trotzdem geschafft, und zwar erstmals bei einer atlantischen Korallenart. Sie konnten die Blumentiere dazu bringen, im Aquarium Spermien und Eizellen auszustoßen. Dafür haben sie die natürliche Umgebung der Korallen mit spezieller Beleuchtung und Wasserheizung nachgebaut. Für bestimmte pazifische Korallenarten hatte das mit dieser Technik schon vorher geklappt.

Die befruchteten Eizellen wachsen dann zu Larven und später zu Polypen, die die Forschenden an den Riffen in Florida aussetzen wollen. So wollen sie das Florida Reef reparieren, das durch Korallenbleiche und eine Korallenkrankheit schwer geschädigt ist. Möglicherweise sollen die gezüchteten Korallen vorher genetisch verändert werden, damit sie sich besser an die veränderte Umgebung anpassen können.