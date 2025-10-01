Der Alternative Nobelpreis geht dieses Jahr an Initiativen aus Ozeanien, Sudan, Myanmar und Taiwan.

Ausgezeichnet werden eine Organisation und ein Anwalt aus Ozeanien. Sie haben die Klimagerechtigkeit vor den Internationalen Gerichtshof gebracht und damit erreicht, dass es jetzt eine rechtliche Klimaschutzpflicht für alle Staaten gibt.

Auch das anonyme Kollektiv „Justice for Myanmar“ wird geehrt. Es hat die Finanzierung der korrupten Militärjunta in Myanmar aufgedeckt. Im Sudan wurden die Nachbarschaftskomitees „Emergency Response Rooms“ geehrt, weil sie Nothilfe für Millionen Menschen mitten im Bürgerkrieg organisieren.

Auch die taiwanesische Digitalministerin Audrey Tang ist ausgezeichnet worden. Sie setzt sich für mehr Transparenz und demokratische Entscheidungsfindung durch digitale Plattformen ein.

Mit dem Alternativen Nobelpreis werden jedes Jahr mutige Leute aus der Zivilgesellschaft ausgezeichnet.