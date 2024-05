In Rio de Janeiro haben 1,5 Millionen Menschen ein Konzert von Madonna besucht und so den Abschluss ihrer Welttournee gefeiert.

Auf ihrer Website hat die Queen of Pop es als größtes Konzert ihrer Karriere angekündigt. Der Eintritt war dabei frei.

3000 Einsatzkräfte waren an dieser Operation Madonna beteiligt. Schon am Freitag haben Fans mehrere Spuren der Küstenstraße an der Copacabana blockiert, um eine Probe zu beobachten.

Brasilianische Medien berichten, dass das Konzert die Stadt knapp elf Millionen Euro gekostet hat. Sie soll aber mit Einnahmen von über 50 Millionen Euro kalkuliert haben - vor allem wegen des erwarteten Touri-Ansturms.

Megakonzerte können ein erheblicher Wirtschaftsfaktor sein. Das zeigt sich auch durch verschiedene Staatschefs, die Popstar Taylor Swift zu Konzerten in ihre Länder eingeladen haben.