Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ist die Reproduktionszahl des Virus auf rund 1,8 gestiegen. Das heißt, im Schnitt steckt eine infizierte Person 1,8 weitere an. Das ist der höchste Wert seit Mitte März. Schon gestern hatten die Gesundheitsämter mit knapp 800 bestätigten Neuinfektionen wieder einen höheren Wert gemeldet als in den Tagen davor. Heute kamen etwa 600 neue Fälle dazu.

Vom Robert-Koch-Institut heißt es, dass die höheren Zahlen an größeren regionalen Ausbrüchen liegen, und zwar in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Berlin. Dazu gehört etwa der Corona-Ausbruch im Fleischbetrieb Tönnies in Nordrhein-Westfalen. Die Ausbrüche beeinflussen den Wert der Reproduktionszahl relativ stark, weil die Infektionszahlen in Deutschland ansonsten vergleichsweise niedrig sind.