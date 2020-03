Das Robert Koch-Institut ist alamiert, weil die Zahl der Corona-Fälle so schnell ansteigt.

Der Chef des RKI, Lothar Wieler, sagte in Berlin, die Krise habe ein Ausmaß angenommen, das er sich selbst nie habe vorstellen können. Die Krankenhäuser müssten jetzt vorbereitet sein.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Die Zahl der vom RKI registrierten Corona-Fälle ist innerhalb eines Tages von 11.000 auf rund 14.000 gestiegen. Die Zahl der Toten liegt demnach bei 31. Wieler sprach von einem "exponentiellen Wachstum." Man könne diese Epidemie nur verlangsamen, wenn man vor allem die Regel beachte, Abstand zu halten.



Wieler forderte die Menschen in Deutschland nochmal eindringlich auf, sich daran zu halten. Er sagte, die Jüngeren verhielten sich was das angeht am unvernünftigsten.