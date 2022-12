In den USA wurde die erste fast vollautomatische Filiale eröffnet, als eine Art Testlauf. Das Essen wird per Touchscreen bestellt, dann von Robotern zubereitet und über ein Laufband serviert. Nur im Hintergrund wird noch Personal eingesetzt. McDonald's verspricht sich davon, dass die Bestellungen effektiver werden.

Der Fast-Food-Kette wird deswegen vorgeworfen, lieber in automatische Roboter zu investieren, als den Lohn für die Angestellten zu erhöhen. In den USA verdient das Personal bei McDonald's oft sehr schlecht. Ein Forschungsinstitut hat errechnet, dass die Kette zu den Konzernen an der Börse gehört, die die schlechtesten Löhne zahlen. Außerdem wird befürchtet, dass mittelfristig Arbeitsplätze durch die automatische Zubereitung gestrichen werden.