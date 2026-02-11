In einem ehemals römischen Ort in den südlichen Niederlanden haben Forschende einen Kalksteinblock gefunden, der wohl als Brettspiel diente. Die möglichen Regeln hat das Forschungsteam mithilfe einer KI nachvollzogen.

Ziel des Spiels: Blockade

Die KI ließ zwei digitale Spieler gegeneinander antreten und kombinierte die Abnutzungsmuster auf dem Stein mit den Regelwerken alter europäischer Brettspiele. Dabei kam raus, dass nur ein sogenanntes Blockierspiel zu den Abnutzungsmustern auf dem Stein passt. Das Ziel eines Blockierspiels ist es, die Spielsteine des Gegenübers so einzukesseln, dass dieser keinen Zug mehr machen kann.

Im Fachmagazin Antiquity schreiben die Forschenden, dass Blockierspiele wohl schon in der römischen Kaiserzeit existiert haben könnten. Sicher dokumentiert sind sie bisher erst ab dem europäischen Mittelalter.

Spielfelder oft nicht erhalten

Spiele sind archäologisch oft kaum fassbar, weil Spielfelder oft in den Boden geritzt oder mit normalen Steinen improvisiert wurde. Der römische Kalksteinblock war daher eine seltene Chance, ein solches Spiel materiell zu untersuchen.

Die Studie erscheint Februar-Ausgabe von Antiquity.