Allerdings lagen diese Planeten alle noch in unserer Galaxie, der Milchstraße. Denn: Nur in einem Umkreis von etwa 3.000 Lichtjahren funktionieren unsere Teleskope. Jetzt ist es wohl erstmals gelungen, die Existenz eines Planeten in einer anderen Galaxie nachzuweisen.

Suche nach Röntgendoppelsternen



Dafür wurden drei Galaxien nach ganz bestimmten Sternen durchsucht, nämlich nach Röntgendoppelsternen. Diese Systeme senden extrem konzentrierte Röntgenstrahlung aus - also sehr viel auf kleinem Raum. Wenn ein Planet an einem solchen Sternensystem vorbeizieht, verdeckt er seine Sonnen fast vollständig - wie bei einer Sonnenfinsternis. Dieser Abfall an Strahlung kann von unseren Teleskopen gemessen werden.

Fündig wurden die Forschenden in der Galaxie M51. Allerdings muss die Entdeckung noch überprüft und bestätigt werden.