Fast ein Jahr lang hatten die Menschen in den Rohingya-Flüchtlingscamps kaum Zugang zum Internet. Das soll sich jetzt geändert haben.

Unter anderem die Zeitung "New Age" berichtet, dass die Mobilfunkbetreiber das wieder möglich gemacht haben. Offenbar auf Anweisung der Behörden in Bangladesch. Vertreter der Vereinten Nationen begrüßten den Schritt. Immer wieder wurde kritisiert, dass mangelnde Möglichkeiten der Kommunikation die humanitäre Hilfe gefährdeten. Das sei vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie der Fall.

Im September letzten Jahres hatte Bangladesch angekündigt, schnelle Zugänge zu Internet und Mobilfunk in den Rohingya-Flüchtlingscamps zeitlich zu beschränken. Wenig später waren sie dann fast komplett gekappt worden. Die Menschen dort konnten nur noch begrenzt telefonieren und Textnachrichten verschicken. Die Behörden begründeten ihre Entscheidung damals mit Sicherheitsbedenken.

Im Distrikt Cox's Bazar in Bangladesch sind Hunderttausende muslimische Rohingya aus Myanmar untergebracht. Die meisten von ihnen waren vor drei Jahren wegen einer brutalen Offensive der myanmarischen Armee geflohen. Unter anderem Menschenrechtsorganisationen werfen Myanmar Völkermord vor.