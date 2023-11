Auf der Suche nach Diamanten? Dann solltet ihr euch die Bakterien im Boden genauer anschauen.

Das sagen zumindest einige Forschende aus Kanada. Bakterien reagieren ganz sensibel auf die kleinsten Änderungen in der chemischen Zusammensetzung des Bodens. Auch wenn Gesteinsschichten einige 100 Kilometer tiefer im Boden liegen, dann gibt es noch kleinste Partikel in den oberen Schichten. Die Forschenden sagen: Darauf können die Bakterien reagieren. Sie haben im Labor einige Tests durchgeführt und Bakterien mit einem Gestein gefüttert, in dem häufig Diamanten vorkommen. Ihre Ergebnisse zeigen, dass rund 60 Bakterienspezies anzeigen, wo dieses Gestein vorkommt.

Die Forschenden sagen, ihr Bakterientest kann das Diamantgestein zuverlässiger anzeigen als bestehende geo-chemische Tests. Denn bei den Bakterien konnten sie keine falsch positiven Ergebnisse beobachten. Sie meinen, ihre Bakterien können viel Zeit und Geld bei der Suche nach Diamanten sparen.