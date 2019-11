Solche Rollenbilder sind eigentlich überholt - aber sie haben noch immer große Auswirkungen - auch auf die psychische Gesundheit von Männern.

Das zeigt eine Forscherin von der Uni Bath in Großbritannien. Sie hat sich die Einkommen von rund 6000 heterosexuellen Paaren in den USA über 15 Jahre angeschaut und analysiert, wie Geldverdienen und Wohlbefinden der Partner zusammenhängen.

Das Ergebnis war: Am meisten stresste es Männer, wenn sie allein die ökonomische Verantwortung trugen. Am besten ging es ihnen dagegen, wenn ihre Frauen 40 Prozent des Einkommens nach Hause brachten. Nicht mehr so gut ging es den Männern aber, wenn ihre Frauen Hauptverdiener wurden.

Die Forscherin sagt: Ihre Ergebnisse zeigen, welchen Einfluss traditionelle Rollenbilder auf die psychische Gesundheit haben - insbesondere bei Männern.

Daten vom Pew Research Center zeigen: 1980 haben 13 Prozent der verheirateten Frauen in den USA mehr als ihre Männer verdient. 2017 lag ihr Anteil schon fast bei einem Drittel.