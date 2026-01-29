In Rom war es lange im Gespäch: Jetzt kommt das Eintrittsgeld für den Trevi-Brunnen.

Ab dem 2. Februar müssen Besucherinnen und Besucher zwei Euro bezahlen, wenn sie direkt vor der Sehenswürdigkeit stehen und Münzen ins Wasser werfen wollen. Dafür sind die Tickets online buchbar. Der große Platz davor und der Zugang zu Cafés und Geschäften bleibt aber frei.

Ziel ist weniger Gedränge

Hintergrund ist der Massentourismus in Rom. Laut dem Bürgermeister soll der Eintritt dazu beitragen, dass es bei der Attraktion weniger Gedränge gibt. Seit gut einem Jahr sind zwar schon nur noch höchstens 400 Personen gleichzeitig direkt vorm Trevi-Brunnen zugelassen. Aber immer noch wollen jeden Tag zehntausende Menschen an die Stelle und Selfies machen und Münzen werfen.

Auch bei fünf weiteren bisher kostenlosen Sehenswürdigkeiten und Museen in Rom müssen Touris jetzt zahlen. Andere Städte wie Venedig haben ähnliche Eintrittskonzepte entwickelt.