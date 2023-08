Etwa sieben Millionen Ratten leben in Rom, schätzt die Stadt, das sind etwa zweieinhalb pro Einwohner. Nach Angaben der Stadtverwaltung gibt es besonders viele Tiere rund um das berühmte Kolosseum. Vor allem in den Parks in der Umgebung lassen Touristen ihren Müll, Essensreste und Plastikflaschen zurück. Dass sich darin die Ratten wohl fühlen, zeigen Bilder, die in den letzten Tagen durch die Sozialen Medien gegangen sind.

Das Gebiet wird laut Stadt jetzt entmüllt und Rattenfallen aufgestellt, außerdem wurden die Löcher auf den Grünflächen und Kanalschächte überprüft.

In diesem Jahr sind besonders viele Touristen nach Rom gefahren. Rund um Ostern zum Beispiel waren alle Hotels vollständig ausgebucht - zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie.