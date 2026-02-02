Es war lange angekündigt, jetzt ist es fällig: Das Eintrittsgeld für den Trevi-Brunnen in Rom.

Ab sofort müssen alle zwei Euro zahlen, die direkt vor dem berühmten Brunnen stehen und Münzen ins Wasser werfen wollen. Die Tickets dafür kann man online buchen. Der große Platz vor dem Trevi-Brunnen bleibt aber kostenlos - und auch nach den Öffnungszeiten nachts kann man weiter kostenlos bis vorne. .

Grund für den Schritt ist der Massentourismus in Italiens Hauptstadt. Laut dem Bürgermeister soll der Eintritt dazu beitragen, dass es vor dem Brunnen weniger Gedränge gibt. Das sollte auch schon mit einer Beschränkung der Besucherzahl erreicht werden, seit gut einem Jahr dürfen nur noch höchstens 400 Personen gleichzeitig direkt vor den Trevi-Brunnen. Aber immer noch wollen jeden Tag Zehntausende an die Stelle, Selfies machen und Münzen werfen.

Auch bei fünf weiteren bisher kostenlosen Sehenswürdigkeiten und Museen in Rom müssen Touris jetzt zahlen. Andere Städte wie Venedig haben ähnliche Eintrittskonzepte entwickelt.