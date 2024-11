Jedes Jahr reisen Millionen Touristen und Touristinnen die italienische Hauptstadt Rom. Viele davon besuchen auch das Kolosseum.

In der Arena haben vor mehr als 1500 Jahren Gladiatoren gegeneinander gekämpft - also quasi Berufskämpfer. Viele davon waren auch Sklaven. Die waren im Römischen Reich damals so berühmt wie heute vielleicht Fußballstars. Und schon bald sollen im Kolosseum in Rom wieder Gladiatoren gegeneinander kämpfen. Geplant sind erst mal zwei Events im kommenden Mai. Daran gibts aber Kritik. Denn die Plätze für den Showkampf werden von Airbnb im Netz verlost.

Auch in Italien beschweren sich Einheimische, dass über die Buchungsplattform Wohnungen an viele Touristen vermietet werden, weil der bezahlbare Wohnraum für die Menschen vor Ort dadurch immer knapper wird. In Rom ist die Lage besonders extrem.