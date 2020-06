Dafür muss man anscheinend gar nicht richtig verliebt sein - nur interessiert sein, reicht auch. Das ist das Ergebnis einer Studie über das Verhalten junger Menschen auf Partnersuche. Die Forschenden haben mit rund 500 hetero-sexuellen Testpersonen in Montreal in Kanada und in Münster Speed-Dating-Events veranstaltet. Die Teilnehmenden sollten vor dem Kennenlernen ihre positiven und negativen Eigenschaften auflisten. Nach den kurzen Dates sollten sie dann die Persönlichkeit des Gegenübers beschreiben. Ergebnis: Je größer das Interesse der Frauen und Männer an einem potenziellen Partner oder Partnerin, desto stärker unterschied sich das Urteil von der Selbsteinschätzung des Gegenübers. Das galt vor allem, wenn das Gegenüber wenig über sich erzählte.

Die Forschenden haben mehrere Erklärungen für die rosarote Brille: Möglicherweise trübt romantisches Interesse den Blick auf negative Eigenschaften. Vielleicht scheinen Menschen aber auch weniger interessant, wenn sie zu viel von sich preisgeben. Oder der mysteriöse erste Eindruck bewirkt Unsicherheit und das macht das Gegenüber dann anziehender.