Wie gut können Pinguine hören - an der Luft und unter Wasser?

Mit dieser Frage beschäftigt sich ein Forschungsprojekt im Auftrag des Umweltbundesamtes. Zwei Jahre lang wurden Pinguine in Stralsund und Rostock für Hörtests trainiert, jetzt gehen die Untersuchungen los. Bekannt ist, dass die Tiere grundsätzlich unter Wasser hören, aber nicht, wie sensibel sie auf verschiedene Frequenzen reagieren. Pinguine in der Antarktis sind zum Beispiel dem Lärm von Schiffen und Schallkanonen ausgesetzt, mit denen der Meeresboden erforscht wird.

Für die Tests wurden die acht Pinguine erst an den Menschen gewöhnt und mussten lernen, sich mitzuteilen. An Land werden den Tieren Töne in einer Schallkammer vorgespielt. Bei jedem Signal, das sie hören können, drücken sie mit dem Schnabel gegen eine runde Scheibe. Dafür bekommen sie Sprotten als Leckerbissen. Unter Wasser tauchen die Pinguine durch Ringe, die über eine Lichtschranke einen Ton aus einem Unterwasser-Lautsprecher auslösen. Hört das Tier einen Ton, biegt es nach links ab, statt geradeaus weiter zu schwimmen.

Die Forschung läuft jetzt ein Jahr lang, danach sollen Ergebnisse vorgestellt werden.