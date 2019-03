Der Roboter mit Riesenhammer soll so tief wie möglich in den Mars-Boden vordringen und dort die Temperaturen messen - und zwar bis auf ein Tausendstel Grad Celsius genau. So wollen die Fachleute auf der Erde mehr darüber erfahren, wie sich das Mars-Innere entwickelt hat und ob im Zentrum immer noch ein heißer, flüssiger Kern schlummert. HP3 wurde in Deutschland entwickelt und ist der erste Roboter, der sich vollautomatisch in den Mars-Boden gräbt.

Bei seinem ersten Versuch kam er nur etwa 18 bis 50 cm weit. Jetzt soll der Mars-Maulwurf an anderer Stelle noch mal loslegen und möglichst bis zu fünf Meter tief bohren. HP3 ist mit der Marssonde InSight unterwegs und im vergangenen November auf dem Roten Planeten gelandet.