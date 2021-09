Die Rote Liste für gefährdete Tier- und Pflanzenarten wird immer länger.

Die Weltnaturschutzunion hat in Marseille ihre neue Liste bekannt gegeben. Mehr als 38.000 von rund 138.000 gelisteten Arten gelten als bedroht, das sind rund 28 Prozent. Die Zahl der bedrohten Arten ist so hoch wie nie zuvor. Einige Arten - darunter viele Echsen - sind in höhere Bedrohungskategorien aufgenommen worden, zum Beispiel der Komodowaran. Die größte lebende Echse gilt jetzt als stark gefährdet; ein Grund dafür ist die Erderwärmung. Die Weltnaturschutzunion hat aber auch Verbesserungen registriert, zum Beispiel für mehrere Thunfischarten.