Von der Weltnaturschutzunion kommt eine Erfolgsmeldung in Sachen Artenschutz: Dem Wisent, auch europäisches Bison genannt, geht es etwas besser.

In freier Wildbahn galt die Rinderart Anfang des 20. Jahrhunderts schon als ausgestorben. Einige Tiere überlebten aber in Zuchten und wurden in den 50er Jahren wieder ausgewildert. Die Art steht seitdem unter Schutz und das offenbar mit Erfolg.

Auf der Roten Liste gefährdeter Arten ist der Wisent von "gefährdet" auf "potenziell gefährdet" runtergestuft worden. Laut Weltnaturschutzunion ist die Zahl der wilden Rinder von 1800 im Jahr 2003 auf inzwischen rund 6200 gestiegen. Die größten Populationen gibt es heute in Polen, Belarus und Russland. Aber auch in Deutschland leben wieder Wisente.

Schlechter sieht es laut der neuen Roten Liste für drei Froscharten in Mittelamerika aus. Sie gelten jetzt als ausgestorben. Und in einem der größten Seen der Philippinen, dem Lanao-See, seien 15 der 17 dort einst heimischen Frischwasserfische verschwunden.