Schuld sei der milde Winter. Das DRK empfiehlt deshalb, eher nicht durch dichtes Unterholz und hohes Gras zu laufen. Oder sich durch Kleidung zu schützen - die sollte hell sein und möglichst viel vom Körper bedecken.



Das Rote Kreuz verweist auch darauf, dass es inzwischen mehr Gebiete in Deutschland mit gefährlichen Zecken gibt.

Das Robert Koch-Institut hatte Anfang des Jahres eine Stadt und einen Landkreis in Sachsen sowie einen Landkreis in Thüringen als zusätzliche Risikogebiete in Deutschland eingestuft. Insgesamt sind damit deutschlandweit 164 Kreise als FSME-Risikogebiete definiert - die meisten davon in Süddeutschland.

Zecken können durch ihre Bisse Erreger übertragen, die beim Menschen die Hirnentzündung FSME oder Borreliose auslösen.