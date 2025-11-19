Das hat die Deutsche Wildtier-Stiftung bekannt gegeben - die dieses Mal das Publikum online über die Wahl hat abstimmen lassen. Dabei hat sich der Rothirsch gegen die Konkurrenz von Goldschakal und Hermelin durchgesetzt.

Die Stiftung will mit der Wahl auf die Probleme von Wildtieren aufmerksam machen. Der Rothirsch ist in Deutschland nicht bedroht, aber sein Lebensraum wird immer kleiner. Eigentlich stammen Rothirsche aus der halboffenen Steppe, doch der Mensch hat ihn in den Wald vertrieben, kritisiert die Wildtier-Stiftung - und dann auch noch in gesetzlich ausgewiesene Rotwildbezirke. Dadurch haben die Hirsche aber kaum noch Chancen zum Wandern, was auch Folgen für die genetische Vielfalt hat - immer häufiger finden sich bei den Tieren Anzeichen von Inzucht.

Der Rothirsch war in der Vergangenheit schon mehrfach "Tier des Jahres" der Wildtier-Stiftung. Gerade ist es der Alpenschneehase.

