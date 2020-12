Das ist eine Eichhörnchenart in Nordamerika. Mehr als tausend dieser Hörnchen hat ein Forschungsteam im Yukon-Gebiet in Kanada über 20 Jahre hinweg beobachtet. Dabei stellten die Forschenden fest: Eigentlich sind Rothörnchen ziemliche Eigenbrötler. Jedes Tier wacht aufmerksam über sein eigenes Revier - mit einem Futtervorrat in der Mitte.

Trotzdem ist offenbar wichtig, wer nebenan wohnt: Rothörnchen, die in ihrer Umgebung Reviernachbarn haben, die sie schon kennen, leben länger und ziehen mehr Junge groß.

Neue Nachbarn machen Stress

Die Forschenden vermuten, dass neue Nachbarn bei den Hörnchen zu mehr Stress führen. Die betreffenden Hörnchen müssen dann mehr Energie darauf verwenden, sich über die Grenze ihres Reviers zu streiten. Das gilt offenbar auch dann, wenn ein neuer Nachbar mit dem betreffenden Rothörnchen verwandt ist.

Ihre Ergebnisse haben die Forschenden im Fachmagazin Current Biology veröffentlicht. Sie danken den Gruppen der Champagne- and Aishihik-Ureinwohner, auf deren Gebiet die Rothörnchen-Forschung stattfindet.