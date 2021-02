Für die Nasa läuft die Mars-Mission weiter gut.

Ihr Rover "Perserverance" hat noch einen kleinen Hubschrauber dabei. Und der hat sich jetzt zum ersten Mal gemeldet. "Ingenuity" (auf Deutsch: Einfallsreichtum) hat einen Statusreport an das Kontrollzentrum im kalifornischen Pasadena gefunkt. Der Projektleiter erklärte in einer Nasa-Mitteilung, dass alles bestens zu funktionieren scheint. Jetzt kommt es darauf an, dass die Akkus des etwa zwei Kilogramm schweren Hubschraubers so schnell wie möglich aufgeladen werden, um die Elektronik warmzuhalten.

"Ingenuity" bleibt erst einmal noch ein bis zwei Monate am Bauch von "Perseverance". Aber dann hat er Großes vor: den Mars aus der Vogelperspektive erkunden. Es wäre der erste Flug eines Luftfahrzeugs über einen anderen Planeten. Der kleine Hubschrauber wird dabei extremen Bedingungen trotzen müssen, denn auf dem Mars ist es nachts bis zu minus 90 Grad Celsius kalt.

Der Rover "Perseverance" setzte am Donnerstag auf dem Mars auf. Ziel der Mission ist es unter anderem, auf dem Planeten nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens zu suchen.