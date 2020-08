In Ruanda ist ein Mann festgenommen worden, der Menschen während des Völkermordes Zuflucht gewährt hatte.

Als 1994 in Ruanda Zehntausende Angehörige der Tutsi-Minderheit von Hutu-Rebellen ermordet wurden, nahm Paul Rusesabagina viele der Verfolgten bei sich auf - in einem Hotel, das später weltberühmt werden sollte; unter anderem durch den Kinofilm "Hotel Ruanda". Dort schützte er mehr als Tausend Menschen vor dem Zugriff der Milizen. Für seine Taten gilt er bis heute bei vielen Menschen in Ruanda als Held.

Terrorvorwürfe gegen Paul Rusesabagina

Bei seiner Festnahme jetzt wird ihm vorgeworfen, eine terroristische Vereinigung anzuführen. Näheres ist noch unklar.

In Ruanda wurden zwischen April und Juli 1994 bis zu eine Million Menschen ermordet. Die niedrigsten Schätzungen gehen von einer halben Million Toten aus.