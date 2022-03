In Ruandas Hauptstadt Kigali setzen sich Bewohnerinnen und Bewohner dafür ein, dass ihre Viertel andere Namen bekommen.

Sie sagen, dass die aktuellen Namen sie an Gräueltaten aus der Vergangenheit erinnern. Regionale Medien berichten, dass es in Kigali Wohnviertel gibt, die übersetzt so viel heißen wie 'Ort der Leichen', 'Totenschädel' oder 'Macheten-Schwinger'. Die Namen sollen auf Kämpfe aus der Zeit der afrikanischen Königreiche zurückzuführen sein. Und auch auf den Völkermord in Ruanda 1994. Damals töteten radikale Angehörige der Hutu unter anderem mehr als 800.000 Angehörige der Tutsi-Minderheit. Außerdem wurden in dieser Zeit nach Schätzungen bis zu 250.000 Frauen vergewaltigt.

Die Beschwerden der Bewohner gegen die Ortsnamen mit Gewaltbezug werden offenbar gehört. Medien berichten, dass Ruandas Regierung und die Verwaltung der Stadt Kigali zumindest bereit sind, über Änderungen nachzudenken.