So wichtig war der Facivermis yunnanicus wohl doch nicht.

Dieses wurmförmige Lebenwesen gab es vor ungefähr 500 Millionen Jahren. Facivermis war etwa zehn Zentimeter lang, hatte fünf Paare stacheliger Arme im Kopfbereich und am Körperende eine Verdickung, die an eine Birne erinnert. Britische Forschende haben jetzt Hinweise gefunden, dass bei dem Lebewesen eine sogenannte "Rück-Evolution" stattgefunden hat.

So ähnlich wie Schlangen hatte das wurmartige Wesen wahrscheinlich bereits so etwas wie Füßchen entwickelt und entwickelte sie dann wieder zurück. Interessant ist das deshalb, weil Facivermus im Erdzeitalter des Kambriums gelebt hat. Damals ist evolutionsbiologisch viel passiert. Wahrscheinlich sind in dieser Zeit die Urformen fast aller heutigen Tierstämme entstanden.