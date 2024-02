Immer mehr Universitäten und Museen versuchen, frühere Fehler beim Aufbau von Sammlungen und Forschungen wieder gut zu machen.

Zum Beispiel, indem sie Gegenstände, die unrechtmäßig aus anderen Ländern entfernt wurden, wieder zurückgeben. Oder indem sie Gebeine von Menschen begraben, die Jahrzehntelang für rassistische wissenschaftliche Forschungen genutzt wurden.

Hunderte von Schädeln

Die Universität von Pennsylvania in den USA besitzt Hunderte von Schädeln, die von einem Wissenschaftler gesammelt wurden, der beweisen wollte, dass die Weißen die überlegene Spezies sei. Einige dieser Schädel, vor allem von 19 Schwarzen aus Philadelphia, hat die Universität jetzt auf einem historischen Friedhof der Schwarzen beigesetzt.

Kritik daran gibt es aus den Reihen der betroffenen schwarzen Gemeinden. Sie sagen, sie hätten auch bei der Entscheidung, die Gebeine zu beerdigen, kein Mitspracherecht gehabt - die Universität kontrolliere also immer noch, was mit den Überresten passiert. Obwohl die Schädel bereits beerdigt wurden, sind noch nicht alle Überreste identifiziert. Das will die Uni jetzt mit Hilfe ihrer 200 Jahre alten Aufzeichnungen nachholen.