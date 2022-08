50 Jahre ist die letzte Mondlandung jetzt her - heute bricht die Nasa mit einer neuen Mission dorthin auf. Vorausgesetzt, das Wetter passt.

Die Artemis-Rakete hat aber erstmal keine Besatzung an Bord und dient als Test. Die US-Weltraumbehörde hat die Mission mehr als 10 Jahre lang vorbereitet. Die Rakete soll vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida aus starten und eine Orion-Kapsel ins All bringen, die den Mond 40 Tage lang umkreist, bevor sie im Pazifik landet. In dieser Kapsel sollen später die Astronautinnen und Astronauten sitzen.

Puppen und Sensoren an Bord

Heute sind es nur Menschenpuppen, ausgestattet mit Sensoren etwa für Beschleunigung, Vibrationen und Strahlung. Ein Dummy-Selfie mit der Erde und dem Mond im Hintergrund ist auch geplant.

Die Artemis-Mission hat für die Nasa auch eine politische Bedeutung: Sie soll beweisen, dass die US-Weltraumbehörde immer noch konkurrenzfähig ist angesichts der Ambitionen Chinas oder des privaten US-Unternehmens SpaceX.