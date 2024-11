Vor anderthalb Jahren hat es in Gabun einen Militärputsch gegeben - jetzt macht sich das Land mit einer neuen Verfassung wieder auf den Weg in Richtung Demokratie.

In einem Referendum haben nach Angaben der Militärregierung rund 92 Prozent der Wähler dem neuen Regelwerk zugestimmt. Es sieht vor, dass der Präsident in Zukunft mehr Macht hat, aber maximal zwei Amtszeiten im Amt bleiben darf. Außerdem soll es nicht mehr möglich sein, das Amt an Familienmitglieder zu vererben. Der neue Präsident soll im August 2025 gewählt werden.

Im August 2023 hatte das Militär den bisherigen Präsidenten Ali Bongo aus dem Amt entfernt. Zuvor hatte es massive Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen gegeben. Bongo und sein Vater hatten das Land zusammen mehr als 50 Jahre lang regiert.

Die ehemalige französische Kolonie Gabun ist ein großer Öl-Produzent. Trotzdem lebt etwa ein Drittel der rund 2,3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner unterhalb der Armutsgrenze.